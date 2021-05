Alla Figc gli atti di Suarez. La Champions del Napoli arriverà dalla giustizia sportiva?

Dalla Procura di Perugia. È partita l’istruttoria del deferimento. L’avvocatessa Juve definita istigatrice. Per la Juve c’è anche il pericolo squalifica Uefa

Venerdì scorso sono arrivati in Figc gli atti relativi all’ormai celebre esame di Suarez all’Università per stranieri di Perugia. Esame organizzato dalla Juventus, con Paratici che sentì addirittura l’allora ministra De Micheli. Gli atti sono stati trasmessi dalla Procura di Perugia. Il lavoro è già cominciato. Stanno lavorando all’istruttoria per il deferimento.

Bisogna a questo punto attendere, anche per capire se ci siano i presupposti per una squalifica o una penalizzazione del club bianconero.

Ricordiamo che per la Procura di Perugia l’avvocatessa Turco (dello studio legale Chiusano che segue gli affari della Juventus) sarebbe stata “concorrente morale e istigatrice” della prova sostenuta dal bomber uruguaiano a Perugia il 17 settembre 2020, indetta ad personam “solo per consentire al calciatore di ottenere, nei tempi richiesti dalla Juve e all’esito di una fittizia procedura di esame, la certificazione linguistica”. Certificazione che era necessaria per ottenere la cittadinanza italiana per Suarez, che la Juventus aveva intenzione di acquistare e per il quale era in corso una trattativa.

Una eventuale penalizzazione o una squalifica, ricordiamolo, avrebbe ripercussioni sulla classifica del campionato di Serie A. È una istruttoria, quindi, che riguarda molto da vicino il Napoli che godrebbe di una penalizzazione del club bianconero. Non è la sola spada che pende sulla testa del club bianconero. C’è ancora la questione Superlega. Con Ceferin fermamente intenzionato a squalificare per uno o due anni Real Madrid Barcellona e Juventus. Una eventualità che rischia di condizionare anche il toto allenatori.

Il Napoli è ovviamente molto interessato a entrambi i filoni. Sia dalla Figc sia dalla Uefa potrebbe arrivare quella qualificazione perduta sul campo domenica sera contro il Verona. Staremo a vedere. Quando la Juventus venne squalificata e retrocessa, nel 2006, la Figc era commissariata da Guido Rossi. Dettaglio tutt’altro che trascurabile.