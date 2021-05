Albiol: “Amo Napoli e tifo per gli azzurri, ce la faranno ad arrivare in Champions”

L’ex difensore azzurro, oggi al Villarreal, a Sky Sport: “Ho vissuto sei anni meravigliosi in quella città, guardo le loro partite ogni volta che posso”

Raul Albiol, difensore del Villarreal, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha parlato del Napoli.

La verità è che amo Napoli, come la mia famiglia: posso solo tifare per loro. Ho vissuto sei anni meravigliosi lì e penso che ce la faranno ad arrivare in Champions. Tifo sempre il Napoli, vedo le loro partite ogni che volta posso. Sono nel mio cuore.