Lo spagnolo, arrivato per 30 milioni, oggi ne vale 50. Il polacco è costato 15 milioni e oggi il suo valore è 60. Meno consistente il rialzo per l’ex interista: +4 milioni

Gazzetta: Fabian, Zielinski e Politano, i rivalutati del Napoli

La Gazzetta dello Sport dedica una pagina ai rivalutati del Napoli. Fabian Ruiz, Zielinski e, in parte decisamente minore, Politano, hanno visto crescere esponenzialmente il loro valore di mercato rispetto a quando sono arrivati in azzurro.

Fabian, ad esempio, è stato pagato 30 milioni al Betis Siviglia e oggi ne vale 50, con Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid pronte ad investire sul mercato per riportarlo in Liga.

Zielinski, costato 15 milioni, oggi ne vale 60.

“Quella più significativa è stata, sicuramente, lo spostamento di Piotr Zielinski nel tridente offensivo. Una mossa dettata dall’emergenza causata dagli infortuni di Osimhen e Mertens e che poi è diventata standard nel 4-2-3-1 dell’allenatore. Il trequartista polacco è esploso in tutta la sua grandezza, ha segnato 10 reti, il suo massimo in carriera ed ha garantito ai compagni 13 assist vincenti. Un vero e proprio uomo squadra, insomma, intorno al quale si costruirà il Napoli del futuro che dovrà contendere lo scudetto all’Inter o confermare, quantomeno, la zona Champions League. Lui, è uno degli incedibili, ha una clausola di 100 milioni di euro ed il suo valore di mercato si aggira intorno ai 60 milioni. Sarebbe comunque una discreta plusvalenza, considerato che è stato pagato appena 15 milioni. Ma Aurelio De Laurentiis non prenderà nemmeno in considerazione le eventuali richieste che potrebbero giungere in sede”.