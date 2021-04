Tuttosport: c’è anche Gattuso in lizza per la Juventus, dietro Allegri e Zidane

In caso di mancata qualificazione Champions, Pirlo andrebbe via. Gattuso è accreditato del 20% di possibilità. Zidane 30 e Allegri 50

Gattuso alla Juventus? Mentre Alfredo Pedullà scrive che Gattuso resta in cima ai desideri della Fiorentina e ci informa sulle richieste del tecnico alla società di Commisso (innanzitutto garanzie su Vlahovic), Tuttosport lancia in prima pagina Gattuso in lizza per la panchina della Juventus. Il quotidiano torinese scrive che – in caso di mancata qualificazione Champions – si tratterebbe di una lotta a tre con Allegri favorito (ha il 50% di possibilità di succedere a Pirlo), seguito da Zidane col 30% e quindi Gattuso col 20. Fuori gioco Pirlo che quindi sarebbe al capolinea della sua esperienza con la Juventus.