SuperLega, i 3,5 di J.P Morgan non possono essere spesi sul mercato

Sono passate poco più di 24 ore dal comunicato della nascita della SuperLega e, sebbene siano fioccate numerose critiche alla creazione del nuovo torneo, non tutte le regole sono ancora state chiarite. Mancano ad esempio, come riporta il Corriere dello Sport, ancora tre società tra le 15 fondatrici. Per i tre posti si rincorrono i nomi di Borussia Dortmund, che non sarebbe così duro a riguardo come aveva fatto trasparire il comunicato di ieri, e dell’Ajax.

Per quanto riguarda la gestione della montagna di soldi che entrerebbe con la J.P. Morgan, il Corsport precisa

i 3,5 miliardi saranno distribuiti tra i 15 club fondatori in maniera equa all’interno di una forbice compresa tra i 210 e i 250 milioni a testa, i soldi non possono essere spesi sul mercato ma andranno investiti in strutture e per calmierare gli effetti del Covid, sono già previsti 10 miliardi di contributo di solidarietà da distribuire in 23 anni.