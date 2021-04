Sky: De Laurentiis è sempre presente con la squadra

Prima di tutto c’è la Champions che dà ricchezza e solidità sul mercato e farebbe capire meglio l’allenatore su cui puntare per il futuro

Francesco Modugno, inviato per Sky Sport a Castel Volturno, ha raccontato in collegamento il clima che si respira nel Napoli e come le tensioni tra De Laurentiis e Gattuso si stiano appianando.

Le cose migliori si sono fatte quando i rapporti non erano ideali, ma quando c’erano divergenze e strappi forti: è stato così con Mazzarri e Sarri, un po’ come adesso. La squadra si è ritrovata. Tra Gattuso e De Laurentiis c’è un rapporto di normale e serena convivenza però poi in realtà sostanzialmente nell’ultimo periodo un passo in avanti il presidente l’ha fatto nei confronti di squadra e allenatore, essendo spesso presente nel ritiro prepartita, in presenza o in videochiamata. Da queste parti poche volte si sono viste queste cose. Il rapporto si sta ricostruendo, non sappiamo se questo porterà ad una continuità progettuale: adesso è davvero prematuro, prima di tutto c’è la Champions che dà ricchezza e solidità sul mercato e farebbe capire meglio l’allenatore su cui puntare per il futuro. Ma intanto un passettino De Laurentiis verso squadra e allenatore l’ha compiuto.