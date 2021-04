Lazio-Milan 3-0. Milan fuori dalla Champions e Napoli terzo

La classifica cambia a ogni partita. Adesso Juventus quarto e rossoneri quinti. La Lazio sale a 61 punti con una partita da recuperare

La corsa Champions regala emozioni che sono mancate per la lotta scudetto. La situazione cambia ad ogni partita. Questa sera, il Napoli ha battuto il Torino 2-0 e ha scalzato la Juventus dalle prime quattro. Poi, però, ci ha pensato la Lazio – che ha battuto il Milan 3-0 – a riportare i bianconeri al quarto posto. Il Napoli è terzo e il Milan è quinto.

Il motivo è presto detto. Al momento, a cinque giornate dalla fine del campionato, Napoli Juventus e Milan sono tutti a 66 punti. Conta la classifica avulsa e nella classifica avulsa la Juventus e il Napoli hanno 6 punti contro i 3 dei rossoneri. Il Napoli è terzo perché – a parità differenza reti negli scontri diretti – ha una miglior differenza reti generale.

La Lazio si mantiene in corsa a 61 punti con una partita da recuperare in casa del Torino. La squadra di Simone Inzaghi ha battuto il Milan con doppietta di Correa: splendido nel superare Donnarumma dopo due minuti e poi al 51esimo minuto. Polemiche per un fallo non visto da Orsato al Var.