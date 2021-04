La Moviola del CorSport sul rosso a Ibra: “Maresca non è arbitro che lascia passare le mosche”

“Sicuramente, la parola sbagliata al momento sbagliato. Con la persona meno adatta”. Maresca eccede forse nell’autorizzare il gioco duro, “ma la mancanza di rispetto è altro”

Per Edmondo Pinna, nella Moviola del Corriere dello Sport, l’espulsione di Ibrahimovic, ieri sera, da parte di Maresca, è stata corretta. Ibrahimovic ha rivolto la parola sbagliata all’arbitro sbagliato. Maresca certe cose non le fa passare, ci tiene al rispetto in campo, scrive il quotidiano sportivo.

“Sicuramente, la parola sbagliata (o meglio, la frase sbagliata) al momento sbagliato. Con la persona meno adatta. L’unico episodio da moviola, l’espulsione di Ibra, si può riassumere così. Maresca non è arbitro che lascia passare le mosche. Magari eccede nell’autorizzare il gioco duro, ma la mancanza di rispetto è altro”.

Dalla ricostruzione dell’accaduto emerge che Zlatan

“si sarebbe rivolto a Maresca con poco rispetto (relativamente alle sue scarse capacità di valutazione) un paio di volte (la conversazione non è breve), l’ultima passandogli vicino, da qui il provvedimento disciplinare”.