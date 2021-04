Il Telegraph elogia la sfida politica di Lacazette ai razzisti dello Slavia: l’Arsenal li batte due volte

Si è inginocchiato a metà campo puntando gli avversari: uno di loro è stato squalificato per 10 giornate per il “fottuta scimmia” a un ex Gunners

Non s’è solo inginocchiato, come prassi antirazzista impone. Alexandre Lacazette è andato a metà campo, il più vicino possibile ai suoi avversari, i giocatori dello Slavia Praga. E li ha puntati. Con lo sguardo d’acciaio fisso sugli avversari abbracciati a centrocampo. Con l’Arsenal schierato dietro di lui, in formazione, in ginocchio. Un gesto politico visivamente molto potente, che la stampa inglese non ha mancato di risaltare, anche per il contesto.

Il giorno prima il difensore dello Slavia Ondrej Kudela era stato squalificato per 10 partite per aver offeso il centrocampista dei Rangers Glen Kamara chiamandolo “fottuta scimmia”. Kamara è un ex giocatore dell’Arsenal e aveva ricevuto messaggi di sostegno dai membri della squadra di Arteta.

I giocatori dell’Arsenal, ha poi rivelato il tecnico, erano andati da lui e gli avevano chiesto di inginocchiarsi prima della partita. “Volevano farlo e avevano le giuste ragioni per farlo, il club e io ci siamo detti favorevoli. E per fortuna anche gli arbitri e la Uefa sono stati di supporto”.

Per Lacazette è stata una dichiarazione di sfida palese. Seguita da una prestazione coerente: due gol nel 4-0 finale, con tutti i giovani della squadra ispirati – anche – da quella dimostrazione di potere: il loro attaccante sulla linea di metà campo, a sfidare gli avversari razzisti. “Oh capitano mio capitano” titola il Telegraph.

“Se Lacazette andrà via a fine stagione – scrive il quotidiano inglese – lo farà con un sacco di bei ricordi. Ma di tutte le partite che ha giocato dal 2017, lo smantellamento dello Slavia sarà il più memorabile. Non solo per la sua prestazione in campo”.