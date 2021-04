Corsera: Juve, tutte le possibili mosse per il dopo Agnelli

Il Corriere della Sera aggiunge altri due tasselli a quella che potrebbe essere la più grande rivoluzione della Juventus degli ultimi anni arrivata a seguito del naufragio del progetto SuperLega. Nonostante l smentite che arrivano dalla Exor infatti, sono sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Agnelli alla presidenza bianconera a fine stagione e in questo casa di fa il nome di Alessandro Nasi

Se dovesse vincere la «volata» tra cugini, Nasi non sarebbe un presidente in prima linea nella gestione sportiva: in questo senso, pensare a un ritorno a Torino dell’ex ad Beppe Marotta, per quanto lui stesso abbia smentito con forza l’ipotesi anche di recente, non è fantamercato: i rapporti con John Elkann sono eccellenti. Come non lo è il possibile sbarco a Torino di due leggende del recente passato: David Trezeguet, che studia da d.s., e Alessandro Del Piero, che potrebbe prendere il posto di vicepresidente, oggi di Pavel Nedved: i più amati dai tifosi per completare una rivoluzione completa. Anche se nessuno come Agnelli sa che certe rivoluzioni possono finire prima di cominciare.