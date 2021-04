Corriere: Fiorentina, l’ipotesi Lippi direttore tecnico favorirebbe Gattuso in panchina

I due sono legati dall’esperienza in Nazionale. Il profilo del tecnico del Napoli è al momento favorito, ma c’è anche quello di Fabio Cannavaro

Il Corriere Fiorentino torna sulla suggestione Gattuso per la panchina della Viola per la prossima stagione. Lo sbarco a Firenze dell’attuale tecnico del Napoli, scrive il quotidiano, potrebbe essere favorita dall’arrivo, sulle stesse sponde, di Marcello Lippi come direttore tecnico, anche questa una suggestione di mercato avanzata nei giorni scorsi da Tuttomercatoweb.com.

“Adesso l’ex c.t. azzurro sarebbe nuovamente in corsa per il ruolo di direttore tecnico. Un’indiscrezione rilanciata dal portale Tuttomercatoweb.com che il club viola, interpellato, non ha voluto commentare, scegliendo la stessa via del silenzio messa in pratica sugli altri nomi in circolazione (tanti) riguardanti le cariche in società o il prossimo allenatore”.

La direzione tecnica di Lippi sarebbe perfetta per affidare la panchina a Gattuso.

“D’altronde anche il profilo di Gattuso, al momento più raggiungibile di Sarri e favorito rispetto ai vari Juric, De Zerbi o Italiano, si sposerebbe con una direzione tecnica firmata Lippi visti i trascorsi in azzurro“.

E non solo Gattuso. Lippi potrebbe avvicinare alla panchina della Fiorentina anche Fabio Cannavaro.

“Ma se da cosa nasce cosa l’ipotesi del tecnico viareggino in società porterebbe con sé un’altra suggestione, quella di affidare la panchina a Fabio Cannavaro. Un’idea buttata sul tavolo della dirigenza viola dal figlio del c.t. campione del mondo, il procuratore Davide che ha già portato molti giocatori a Firenze a cominciare da Ribéry, e davanti alla quale Rocco Commisso non avrebbe chiuso la porta. Anzi. Come Gattuso, Cannavaro è legato a Lippi dal ricordo indelebile del Mondiale 2006 e da un rapporto che non s’è mai interrotto”.