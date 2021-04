C’è una sola data utile per recuperare Lazio-Torino: il 18 maggio

Sky Sport riferisce che il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà sul caso il 13 maggio e c’è solo una data possibile prima della fine del campionato

Il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà a sezioni unite sul caso di Lazio-Torino il prossimo 13 maggio alle ore 14:00, stando a quanto riporta Sky Sport. Dunque, l’unica data buona per recuperare la partita entro la fine del campionato è quella del 18 maggio perché da quel momento in poi lo stadio Olimpico poi dovrà essere lasciato a disposizione dell’Uefa per organizzare le gare degli Europei che saranno giocate dalla nostra Nazionale.