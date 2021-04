Campania, 1854 positivi e 27 morti. Il tasso sale al 10,7%

I tamponi processati sono poco più di 17mila. 1554 i guariti. Altri quattro ricoveri in terapia intensiva: i posti occupati sono 145 su 656

Per il bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania sono 1854 i positivi del giorno, su 17.231 tamponi. Il tasso positivi/tamponi è al 10,7%, in aumento rispetto a ieri. I sintomatici sono 649, più o meno in linea con il dato di 24 ore fa.

Si contano altri 27 morti, di cui 17 nelle ultime 48 ore. I guariti sono 1.554. Altri quattro ricoveri in terapia intensiva.

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 145

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.569

* Posti letto Covid e Offerta privata.