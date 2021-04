Barbano: il risultato contro la Juve dimostra che il Napoli deve rifondarsi

Perché una volta di più ha reso visibile quel pizzico di sgraziataggine, di pressappochismo, di subalternità, che segnano sempre una distanza tra le sue aspettative e l’eccellenza

Juve-Napoli è il fotogramma di un momento specialissimo del calcio

Scrive così Alessandro Barbano sulle pagine del Corriere dello Sport, spiegando come la super sfida di ieri sia stata il fotogramma dell’Italia, con tutta la sua inventiva e la sua precarietà

La differenza la fanno due fuoriclasse, e hanno entrambi la maglia bianconera

Alla fine il risultato dimostra che la “Juve è più forte”

Anche se la classifica non lo dice. Anche se il Napoli veniva da cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare. Anche se Gattuso ha recuperato l’intera rosa e ha perfino deciso di osare, sfidando la sua proverbiale prudenza

Juve-Napoli è una partita che infondo non decide niente, nè la qualificazione Champions, nè tantomeno il futuro dei due allenatori, ancora in bilico. Il verdetto della partita però è chiaro per Barbano

