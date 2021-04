Attenti a Cairo. “Il 19 gennaio Florentino va da Agnelli”. Ci sono i tabulati delle telefonate?

Attenti a Urbano Cairo, è il più infuriato di tutti. De Laurentiis se ne sta buonino in attesa di uno strapuntino. Cairo è invece avvelenato contro Agnelli, e Cairo ha i mezzi di comunicazione: giornali e tv. E non a caso oggi sul Corriere della Sera compare un retroscena interessante sul dietrofront di Inter Milan e Juventus sulla questione fondi, e soprattutto si conoscono i giorni di determinate telefonate. Com’è possibile? Ci sono i tabulati delle telefonate? O è bravura della giornalista nello snodo del racconto?

Le grandi manovre fra i club di casa nostra, con i conti devastati dalla pandemia, sono iniziate il 28 settembre quando Andrea Agnelli e Steven Zhang furono invitati a Casa Milan da Ivan Gazidis. All’epoca le tre big del campionato erano in prima fila per costituire la media company con l’ingresso dei fondi che avrebbero garantito l’iniezione di 1,7 miliardi.

Si vota anche,

finché il 19 gennaio alla Continassa compare il presidente del Real per un vertice di tre ore con l’omologo bianconero. Non è un caso che nei giorni seguenti da Casa Milan parta una telefonata sul cellulare del presidente juventino: l’indomani il club rossonero avrebbe portato in cda il piano fondi. Agnelli dà l’ok, nonostante i dubbi, visto che nella bozza di accordo le società si sarebbero dovute impegnare per dieci anni a non abbracciare progetti come quello della Superlega. Uno squillo da Madrid induce Agnelli a fare dietrofront. Il 4 febbraio la Juventus e l’Inter compiono una giravolta e abbandonano il progetto della media company. Il dado è tratto.