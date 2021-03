Roma, lesione al polpaccio per Mkhitaryan, potrebbe saltare il Napoli

L’armeno si era infortunato durante la partita di Europa League contro lo Shakhtar. I tempi di recupero sono ancora da valutare

La Roma dovrà fare a meno di Henrik Mkhitaryan per un po’. Il calciatore giallorosso, uscito infortunato dalla partita di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, in settimana, si è sottoposto agli esami strumentali e la diagnosi è quella di una lesione al polpaccio destro. I tempi di recupero sono ancora da valutare, l’armeno sarà monitorato dallo staff medico della Roma giorno per giorno.

Probabile, però, che contro il Napoli sia costretto a dare forfait, dato il tipo di infortunio. Fonseca dovrà fare a meno di uno dei suoi calciatori più in forma in questo momento.