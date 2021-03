RMC: “Furto a casa Di Maria con sequestro dei familiari”. Il Psg lo ha fatto uscire prima

Leonardo ha chiesto a Pochettino da far uscire l’argentino dal campo per farlo tornare il prima possibile dai suoi cari che stanno bene

Al 60esimo di Psg-Nantes, perduta 1-2 dal Psg, Leonardo si avvicina alla panchina e dice a Pochettino di far uscire Di Maria. RadioMonteCarlo spiega il motivo: secondo l’emittente, ci sarebbe stato un furto a casa dell’argentino e i ladri avrebbero anche momentaneamente sequestrato i familiari presenti all’interno dell’abitazione. Le notizie ovviamente non sono precise. L’episodio è terminato, i familiari stanno bene. Quando ha saputo la notizia, Leonardo ha deciso di far uscire il calciatore per farlo tornare più rapidamente dai suoi cari.

