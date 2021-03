Lautaro Martinez spegne i sogni rimonta del Milan e blinda lo scudetto dell’Inter

Torino-Inter 1-2. A cinque minuti dalla fine lo splendido gol di testa dell’argentino che potrebbe aver chiuso la corsa per il campionato

Ragioniere che fa, va in fuga? E sì il ragioniere stavolta non è Fantozzi ma è l’Internazionale di Milano che oggi a Torino ha compiuto un ulteriore, importante, passettino avanti lungo il percorso che conduce alla conquista dello scudetto. La squadra di Conte ha battuto 2-1 il coriaceo Torino di Nicola. Decisivo il gol segnato all’86 da Lautaro Martinez che è salito in cielo e in torsione, di testa, ha mandato il pallone a morire nell’angolino di basso alla sinistra di Sirigu preso tra l’altro in controtempo (visto che il cross veniva proprio dalla sinistra pur se dalla tre quarti, quindi potenzialmente non pericolosissimo).

L’Inter era andata in vantaggio con un rigore trasformato da Lukaku. Ci aveva pensato Sanabria a riportare il match in partità. Prima della rete con cui Lautaro ha spento i sogni di rimonta del Milan che questa sera è impegnato contro il Napoli. Nel primo tempo palo granata di Lyanco. L’Inter adesso ha nove punti di vantaggio sul Milan e tredici sulla Juventus che deve giocare ancora due partite.