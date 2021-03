La Stampa: la ferita di Juve-Napoli brucia ancora sulla pelle dei bianconeri

Il quotidiano commenta le parole di Pirlo sul rinvio di Inter-Sassuolo. E’ anche una battaglia psicologica per mettere l’Inter sotto pressione

La Stampa commenta le parole di Andrea Pirlo, ieri, in conferenza stampa. Il tecnico della Juve ha definito l’Inter fortunata per la decisione dell’Ats Milano di bloccare Inter-Sassuolo. Il quotidiano torinese definisce quella del tecnico bianconero come una frecciata provocatoria per riaprire le speranze di lotta in campionato.

Una frecciata che La Stampa attribuisce alla ferita ancora aperta per il rinvio di Juve-Napoli di inizio ottobre.

“La ferita di quel Juve-Napoli brucia ancora sulla pelle dei bianconeri, ma al netto di un protocollo che non funziona più e di un calendario in balia degli asterischi, c’è anche una sottile battaglia psicologica dietro le parole dell’allenatore debuttante. L’obiettivo dei campioni in carica è quello di far sentire il fiato sul collo dei nerazzurri in questa lunga volata tricolore e le schermaglie ora passano dai microfoni al campo”.