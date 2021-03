I giornali spagnoli sono sicuri: Cristiano Ronaldo vuole tornare al Real Madrid

Sia Marca che As lanciano la notizia in prima pagina: l’eliminazione della Juventus dalla Champions ha creato una frattura

L’eliminazione in Champions League subita per mano del Porto potrebbe aver sancito la fine del rapporto tra Cristiano Ronaldo e la Juventus al termine della stagione. In questo senso, i giornali spagnoli sono sicuri che il giocatore voglia tornare al Real Madrid.

Questo, ad esempio, è quanto si legge sulla prima pagina di oggi di Marca.

Occhiolino di Cristiano Ronaldo per tornare. Il Real Madrid scarta per il momento il possibile ritorno del crack di lusso. Il portoghese è stato molto contestato nella Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League.

Allo stesso modo AS rilancia la notizia, puntando sul vantaggio economico che trarrebbe la Juve dalla cessione.

Cristiano Ronaldo vuole tornare. Il portoghese e il Real Madrid mantengono vivi i contatti da mesi. Gli resta solo un anno di contratto con la Juve. Il suo costo alto a Torino facilita l’operazione.