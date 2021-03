Gazzetta: De Siervo ha ammesso a Fienga lo svantaggio della Roma nel giocare domenica contro il Napoli

La soluzione? Rinviarla al lunedì o reinserire Juve-Napoli per mercoledì 17, ma nessuna delle due soluzione appare percorribile

La Gazzetta dello Sport sottolinea che, al di là della corretta applicazione dello Statuto o meno, dietro alle polemiche sul rinvio di Juve-Napoli e Roma-Napoli ci sono meri interessi economici. Roma e Napoli si giocano un posto in Champions e la qualificazione in Champions significa una pioggia di milioni. Ecco che rimandare una partita, per giunta contro la Juve, di una diretta avversaria, il Napoli, che avrebbe così più tempo per preparare la sfida diretta, non è corretto secondo i giallorossi

Come fare per far tornare il sereno?

Per la Roma, posticipare a data da destinarsi la sfida col Napoli. Impresa difficile. Lo slittamento al lunedì è complicato per via delle nazionali, così come lo sarebbe rimettere in pista Juve e Napoli per mercoledì. Morale: è guerra aperta. E lo conferma anche la telefonata dai toni duri che lo stesso Fienga ha fatto a De Siervo, a.d. della Serie A, e a Butti, «Head of Competitions». Secondo la Roma, anch’essi avrebbero convenuto sullo svantaggio, ma questo non ha placato il club. I cordiali saluti finali, infatti, stavolta paiono davvero pro forma, anche perché la Lega afferma di aver fatto tutto nel pieno rispetto dello Statuto