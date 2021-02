Tuttosport: se Gattuso dovesse perdere in Coppa Italia e campionato, sarà esonero

La situazione è congelata, ma non risolta, De Laurentiis e il tecnico si risentiranno a fine settimana per capire se sarà ancora possibile proseguire insieme

È ancora una volta la settimana decisiva per il futuro di Gattuso secondo Tuttosport. Il presidente De Laurentiis ha dato ancora una possibilità al tecnico

Al termine della settimana De Laurentiis e Gattuso si risentiranno per fare il punto della situazione, dopo la semifinale di ritorno a Bergamo (con l’Atalanta si giocherà mercoledì alle 20.45) e il big match di sabato, allo stadio Maradona contro la Juventus. Dovesse malauguratamente arrivare l’eliminazione in Coppa e l’8° ko in campionato, il patron dovrà provvedere al cambio in panchina.