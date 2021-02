Sconcerti: “Messi nel calcio è il simbolo di un’età dell’oro che sta finendo”

Mario Sconcerti ha analizzato il caso Messi nel suo editoriale per il Corriere della Sera.

Messi nel calcio è il simbolo di un’età dell’oro che si sta chiudendo. Lo è nei soldi e nei sentimenti. Ci si può stancare di essere bandiere, non è anzi mai giusto averne, la bandierà è il club, l’unica cosa che resta. Ma si ha l’obbligo di salutarsi meglio.

Non è per questo che il Barcellona è travolto dai debiti, ma per lunghe, cattive gestioni tecniche e per i limiti terribili che sta portando la gestione delle informazioni all’epoca del web. […] Il caso Messi è uno sgarbo comune, ma è l’intero modello Barcellona che non tiene più.