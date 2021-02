Rrahmani: «Difesa a 3 o a 4? Un giocatore deve giocare come decide l’allenatore»

Nel post partita di Atalanta-Napoli ai microfoni della rai il difensore del Napoli Amir Rrahmani.

Si parla molto della difesa a 3 e a 4, ma se un difensore è all’altezza sa giocare in entrambi i modi, è così?

«Sì, quando cambi la squadra cambi anche l’allenatore. Gli allenatori cambiano le squadra, come gioca un allenatore tu devi giocare, i giocatori non possono decidere come vogliono giocare, ognuno ha un’idea diversa, ma l’idea unica è quella dell’allenatore».