Repubblica: De Laurentiis conferma Gattuso, ma a luglio sarà divorzio

È chiaro che la sconfitta al Marassi, la nona della stagione del Napoli, abbia colpito il presidente De Laurentiis, che però, come scrive Repubblica, ha reagito in maniera meno istintiva, ma allo stesso tempo più consapevole e pacata

aprendo informalmente una seria riflessione sul futuro di Gattuso sulla panchina azzurra. Sul divorzio alla fine del campionato non ci sono più dubbi, ormai : dopo il flop in dirittura d’arrivo della trattativa per il rinnovo, che s’era già ingarbugliata a dicembre e a prescindere dunque dai recenti risultati negativi

non si cambia adesso dunque, di questo il presidente è certo, anche se molto amareggiato per la sconfitta, ma ha visto comunque l’impegno e la risposta della squadra contro il Genoa

De Laurentiis si è dunque fatto bastare un rapido giro di orizzonti, prima di confermare la fiducia a Gattuso, con uno scambio cordiale di sms. Non esiste alcun ultimatum temporale e almeno per ora la panchina non è in bilico.