Luca Percassi: «L’Atalanta di stasera è figlia di grandi investimenti fatti negli anni»

Nel post partita di Atalanta-Napoli, ai microfoni della Rai ha parlato l’ad dell’Atalanta, Luca Percassi.

«E’ qualcosa di fantastico. Non siamo felici, di più. Da parte della mia famiglia e di tutta la società dico grazie al mister, a tutto lo staff a dei ragazzi che ci stupiscono tutte le volte, ci stanno facendo vivere un grande sogno. Tutte le partite e nei momenti di gioia diciamo che il nostro pubblico ci manca come l’aria. Speriamo che nelle prossime si possa tornare allo stadio, anche se in numero ridotto. pensare di andare in finale ed avere un po’ della nostra gente a seguirci sarò qualcosa di unico».

Quanti limiti si può porre l’Atalanta?

Matteo Pessina quanto vale?

«Ogni tanto sento che vengono fatte cifre dei giocatori venduti, ma l’Atalanta di stasera è figlia di grandi investimenti fatti, non si è solo venduto, si è comprato e venduto nei momenti giusti per farlo, è stato un bilanciamento. La nostra realtà naturalmente ci porta a fare delle vendite, ma l’Atalanta è cresciuta grazie a investimenti significativi che negli anni hanno permesso alla rosa di continuare a crescere. Altrimenti non avremmo potuto raggiungere un’altra finale di Coppa Italia o combattere per traguardi ai quali non eravamo abituati. Matteo per qualità fuori dal campo e in campo è un ragazzo che sta crescendo in modo significativo, quest’anno si sta completando perché sta crescendo. E’ di un’intelligenza particolare, capacità di crescere e imparare che gli ha permesso di crescere molto».