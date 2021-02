L’Asl Napoli farà sequenziamento del virus dei positivi del Napoli (anche entourage) dopo Osimhen

Per verificare se abbiano contratto anche loro la variante. Radio Punto Nuovo: il direttore generale dell’Asl Napoli 1 è a Castel Volturno

L’importantissima scoperta effettuata dall’istituto di ricerca scientifico Pascale, ossia l’individuazione anche in Italia di una rara variante del Covid -19, la B. 1.525”, apre scenari importantissimi per la medicina e la ricerca scientifica. Come scritto dal Napolista questa mattina, la variante è stata individuata grazie a Victor Osimhen il calciatore del Napoli che poco meno di due mesi ha contratto il virus e lo ha presumibilmente contratto in Nigeria dopo aver fatto una tappa in Europa Centrale.

La positività di Osimhen fece drizzare le orecchie al Pascale, al dottor Nicola Normanno direttore del dipartimento di ricerca di biologia cellulare e bioterapie. Lui ha voluto approfondire il virus contratto dal calciatore del Napoli e individuato dalla Federico II che processa i tamponi del Napoli.

Adesso la Asl e la Regione Campania stanno effettuando il sequenziamento del virus in tutti i casi di positività riscontrati nel club e nell’entourage – familiari, amici – dopo la positività di Osmhen, per capire se altri del Napoli (non soltanto i calciatori) hanno contratto la versione del virus che corrisponde alla variante individuata grazie a Osimhen.

Radio Punto Nuovo ha dato la notizia dell’arrivo a Castel Volturno (sede del centro sportivo del Napoli) del direttore generale dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva