Il gol perla di James Rodriguez al Manchester United (VIDEO)

Un gol da favola. Ha segnato il momentaneo 2-2 prima del 3-3. L’Everton non s’arrende mai nonostante non sappia cosa sia il veleno

È finita 3-3 tra Manchester United e Everton. Il resoconto lo trovate qui. Una partita che i tifosi dell’Everton non dimenticheranno mai. Non sanno che cosa sia il veleno, eppure hanno una squadra che lotta e combatte fino al 95esimo e agguanta un pareggio più che meritato che li tiene abbondantemente in corsa per l’Europa.

Il gol del 3-3 lo ha segnato Calvert-Lewin ma la squadra di Ancelotti ha rimontato due volte in questo match a Old Trafford: La prima da 2-0. E il 2-2 lo ha segnato James Rodriguez con una perla che vale la pena mostrare. Un tiro di sinistro dopo aver stoppato un passaggio di Doucourè: il tutto in pochissimi secondi. Controllo e tiro da maestro.

💥⚽ El GOL de James Rodríguez, a un grande y en un templo. ¿Qué fue mejor, el control o la definición? pic.twitter.com/BQcgTsYyqE — Mauricio Gómez Buriticá 🎙 (@elmago_b) February 6, 2021