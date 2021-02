La Gazzetta su Gattuso: non c’è tecnico che possa resistere se condannato a vincere sempre e comunque

Il commento di Vernazza. Tale è la situazione al Napoli: a Gattuso non viene abbuonato più nulla e l’arrivederci e grazie è sempre un’opzione

Sulla Gazzetta dello Sport Sebastiano Vernazza analizza il diverso momento e destino di Pirlo e Gattuso. Il tecnico della Juventus sembra aver conquistato la squadra.

“C’è un’empatia naturale tra Pirlo e il gruppo, lo spogliatoio lo riconosce ancora come un grande inestimabile giocatore, gli dà tutto, e questo basta, per il momento. La squadra segue il suo carismatico capobranco e pensiamo che Inter e Milan, in vetta alla classifica, avvertano una spiacevole pressione”.