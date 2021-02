Insulti razzisti contro Ibrahimovic, arrivano le scuse della Stella Rossa

Alcuni tifosi serbi lo hanno chiamato ‘balija’, termine dispregiativo che indica i bosniaci islamici, come il padre del giocatore del Milan. Il club: “Comportamenti primitivi”

Nel corso della gara tra Stella Rossa e Milan, Zlatan Ibrahimovic è stato bersaglio di insulti di stampo razziale da parte dei pochi tifosi presenti allo stadio. Questi si sarebbero rivolti all’attaccante avversario chiamandolo “balija“, termine dispregiativo con cui i serbi individuano i bosniaci islamici, come il padre di Ibrahimovic.

Per questo motivo, la Stella Rossa ha fatto subito pervenire le proprie scuse attraverso una nota ufficiale.

Condanniamo fermamente queste frasi offensive. Come club non consentiremo che questi comportamenti primitivi di determinati invididui gettino una macchia sull’ospitalità tradizionale della Serbia e del popolo serbo. Ci scusiamo sinceramente con Ibrahimovic per l’episodio spiacevole.