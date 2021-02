Insigne: «Siamo tranquilli e con il mister. Non è lui il colpevole, in campo scendono i giocatori»

A Sky: «E’ l’ora di reagire, non abbiamo tempo di deprimerci. Se l’arbitro fischia un rigore? L’importante è che lo fischi, poi dopo vediamo»

Nel prepartita di Napoli-Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne.

«Sappiamo che non stiamo attraversando un grande momento, ma adesso è l’ora di reagire, di tirare fuori ognuno di noi ciò che ha dentro, non abbiamo tempo di deprimerci. Davanti abbiamo una buona squadra, cercheremo di fare il nostro gioco e metterli in difficoltà»