In caso di ko con il Benevento, Adl potrebbe esonerare Gattuso, ma non ha un traghettatore 

Sulla Gazzetta. Domenica occorrerà dare seguito ai segnali di ripresa mostrati sul finire del match con il Granada

Nella seconda parte della gara di ieri contro il Granada, scrive la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha ritrovato in parte i suoi meccanismi e la profondità, complice l’ingresso in campo di Dries Mertens, anche se dopo il lungo stop per infortunio. La squadra di Gattuso è riuscita quasi a “rischiare l’impresa”, fermata anche “da un paio di importanti parate di Ruiz Silva”.

Il prossimo scoglio sarà il Benevento, in campionato. La rosea scrive che se non ci sarà un seguito a questi piccoli segnali di ripresa, il presidente De Laurentiis potrebbe decidere di cambiare allenatore. Ma resta sempre il solito nodo: un traghettatore disponibile non c’è.

“Domenica nel derby col Benevento bisogna dare un seguito a questi segnali di ripresa. Altrimenti De Laurentiis, sempre più chiuso nel suo mutismo, potrebbe decidere di cambiare manico, anche se non pare abbia pronta una soluzione da traghettatore”.