Il Giornale condanna: è stato “il derby del chissenefrega dei decreti governativi”

Il mondo del calcio vive sempre nel suo Far west. Non abbiamo ancora imparato la lezione, non sono bastati i morti, allora perché non riaprire direttamente gli stadi?

Riccardo Signori sulle pagine de Il Giornale condanna aspramente i tifosi del che ieri, in occasione del derby, fuori allo stadio San Siro hanno dato vita ad uno spettacolo imbarazzante.

hanno infiocchettato la cartolina che potrebbe fare il giro del mondo alla faccia di chi ci racconta di virus e pandemia, morti e malati, lock down e sacrifici. Non è moralismo, solo realismo. Il mondo dirà: i soliti italiani

Le immagini che sono passate di una folla di tifosi, famiglie alla “scampagnata da derby” che hanno atteso i pullman dei calciatori ammassati, sembrano da “tutto va bene”, ignorando completamente la pandemia e i conseguenti divieti.

Anche le parole di Maldini, «Vedere i tifosi ci ha riempito il cuore», sono apparse secondo Signori, fuori luogo

senza un pensiero a divieti e distanziamento

Signori lo definisce “il derby del chissenefrega dei decreti governativi” e accusa anche le forze dell’ordine che non sono mai intervenute per sfollare gli evidenti assembramenti che venivano meno alle direttive

No, il mondo del calcio vive sempre nel suo Far west

Non abbiamo ancora imparato la lezione, non sono bastati i morti, allora perché, si chiede Signori, non riaprire direttamente gli stadi?

Tanto valeva infilare dentro San Siro quel branco. Scene simili si erano già viste di recente. Dice la ragion comune: non sarebbe logico riaprire gli stadi, a numero determinato, e vigilare meglio dentro e fuori?