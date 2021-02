Il Corsport: contro il Benevento tornerà la difesa a quattro, con Ghoulam titolare

Il sacrificato dovrebbe essere Maksimovic, Koulibaly e Rrahmani centrali. Mertens partirà dalla panchina, Elmas confermato ma non sulla fascia

Ghoulam e la difesa a quattro. Il Corriere dello Sport scrive che contro il Benevento il Napoli di Gattuso tornerà alla difesa a quattro. Abbandonato quindi l’esperimento – fallimentare – della difesa a tre. Gattuso l’ha proposta nel primo tempo contro il Granada per poi tornare, nella ripresa, alla soluzione a quattro. E da qui si ripartirà.

Tornerà la linea abituale, con Rrahmani e Koulibaly al centro; Di Lorenzo a destra; e con ogni probabilità la grande sorpresa e unica buona notizia della mesta notte di coppa a sinistra: Ghoulam. Per il resto, l’idea è confermare pressoché in blocco tutti gli altri: da Zielinski, Fabian e Bakayoko a Politano e Insigne. Ed Elmas: ma questa volta, non a tutta fascia.