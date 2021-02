Gazzetta: De Laurentiis è rimasto sorpreso dallo sfogo di Gattuso (che ha ascoltato ieri mattina) 

Il presidente pensava che lo sfogo dell’allenatore si fosse esaurito con la polemica aperta dopo la vittoria in coppa Italia, contro lo Spezia. Ed invece, Gattuso ha scelto la via dello scontro

La Gazzetta conferma quanto già dichiarato ieri da Sky e cioè che il presidente De Laurentiis ha ascoltato lo sfogo di Gattuso, nel post Napoli-Parma, soltanto ieri mattina in tv.

“Ieri mattina, De Laurentiis ha voluto ascoltare l’intervista completa del tecnico, rilasciata a Sky, perché domenica era in viaggio. Di certo, è rimasto sorpreso dalla durezza delle critiche che gli sono state rivolte, perché pensava che lo sfogo dell’allenatore si fosse esaurito con la polemica aperta dopo la vittoria in coppa Italia, contro lo Spezia. Ed invece, Gattuso ha scelto la via dello scontro, come se avesse capito che la sua avventura napoletana abbia pochissime possibilità di poter proseguire”.