Gazzetta: contatti frequenti tra Adl e Benitez, ma il tecnico non vuole subentrare

Stasera il Napoli tenterà l’impresa: vincere contro il Granada con uomini contati per superare il turno di Europa League. Se non dovesse riuscirci, De Laurentiis potrebbe decidere di esonerare Gattuso, scrive la Gazzetta dello Sport. Che parla anche di contatti abbastanza frequenti tra Benitez e il presidente.

“Che il presidente si stia sentendo con Rafa Benitez non è una novità. I due stanno discutendo parecchio in questi giorni. De Laurentiis gli ha chiesto di fare uno sforzo e di accettare la sua proposta che ne prevede l’immediato ritorno in panchina. Ma l’allenatore spagnolo continua a riflettere sull’opportunità di subentrare, che lui non gradisce”.