Benitez: «Un mio ritorno al Napoli? Non tiratemi da bocca cose che non voglio dire»

Rafa Benitez ha parlato a Onda Cero. Anche di un suo possibile ritorno a Napoli.

«Un mio ritorno a Napoli? Ho una grande relazione con la gente di Napoli e seguo ancora la squadra. Non tiratemi dalla bocca parole che non voglio dire, meglio non esprimermi. Zapata? Il suo ex allenatore, Pellegrino, me ne parlò benissimo. All’epoca era un giovane che doveva crescere e c’erano Higuain, Mertens ed altri davanti a lui, perciò non ebbe spazio. Koulibaly e Ghoulam? Erano giovani che crescevano al fianco di esperti come Albiol».