Gasperini: “La finale di Coppa Italia è una grande soddisfazione, superare Lazio e Napoli non era facile”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la partita con il Cagliari in conferenza stampa.

Essere in finale di Coppa Italia ci porta grande soddisfazione, eravamo concentrati su quest’obiettivo. Abbiamo dovuto superare Lazio e Napoli per riuscirci, non era facile.

Testa al Real? Per niente, a Cagliari non ci sono scuse: fare turnover non significa sottovalutare un match, bensì gestirsi in funzione dei vari impegni. Giocando tre competizioni è difficile restare costanti nel rendimento, qualche volta gli avversari arrivano pure alle partite con una condizione fisica migliore rispetto alla nostra.

Hateboer? Speriamo in un suo rientro per fine campionato, farlo operare adesso significherebbe perderlo per il resto della stagione. Resta comunque una situazione un po’ a rischio… Sutalo invece era arrivato qui come difensore centrale, lo abbiamo provato sulla fascia e ha fatto bene, dovremmo quindi continuare a impiegarlo in quella posizione.

Pessina si sta imponendo bene, i suoi gol possono darci qualcosa in più. Ci sono tanti giocatori in quel ruolo, tutti possono darci qualcosa in più. Zapata? Ci è sempre utile, anche se chiaramente non possiamo pretendere che sia sempre al top. Per me è fondamentale l’atteggiamento, lui è sereno, così come Muriel, hanno entrambi delle caratteristiche importanti per noi.