Gasperini: «Era difficile tirar fuori una partita così contro un Napoli forte e motivato. Complimenti ai ragazzi»

Dopo la vittoria sul Napoli nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, ai microfoni della Rai ha parlato il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini.

Sul 2-1 si è preoccupato?

«No, però devo dire che il Napoli è una squadra forte che quando attacca lo fa con qualità e in modo pericoloso, sapevamo che avremmo dovuto soffrire per tenere la gara. Dovevamo fare il terzo gol, con quello abbiamo chiuso la partita».

Su Pessina:

Il suo motto è che le medaglie si vincono in allenamento e la domenica si vanno a ritirare, come fa ad ottenere risultati con pochi allenamenti?

«E’ un periodo difficile, non posso che fare i complimenti ai miei giocatori, tante partite e tutte difficili, con una continuità incredibile. E’ chiaro che a volte non è facile mantenere la stessa concentrazione, capacità e qualità ma globalmente stiamo facendo una stagione importante e cerchiamo di stare dentro tutti gli obiettivi. Forse è proprio questo che ci dà tanta adrenalina e voglia di fare».

Sarebbe più importante passare turno in Champions p finale Copa Italia per la crescita della società?

Ha visto come balla il Papu a Siviglia?

Sembra che abbiate deciso di non aggredire alto il Napoli, perché?

Che margini di crescita ha Pessina?

Su Zapata.

«Non abbiamo mai avuto dubbi su di lui. Questa è una stagione un po’ anomala e per gli attaccanti non è facile giocare con continuità. Abbiamo sempre cercato di gestirli per le tante partite. Lui è sempre stato un riferimento fondamentale per la squadra».