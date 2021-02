Corbo: Napoli di cristallo, una squadra autolesionista e in chiaro disagio

Su Repubblica Napoli: Il gruppo giura fedeltà assoluta al tecnico fuori campo, ma in partita lo tiene in croce. Manca il coraggio, il rischio, un soffio di azzardo

Una squadra di cristallo. E’ la definizione che dà del Napoli Antonio Corbo, su Repubblica Napoli. Una squadra che fa dannare Gattuso in un momento complicatissimo.

“Il Napoli comincia così bene da finire subito in pezzi, bellezza e fragilità si incontrano dopo più di dieci minuti. Una squadra di cristallo che fa dannare Gattuso in una delle fasi più difficili della sua carriera. Gli giura fedeltà assoluta fuori campo, in partita poi lo tiene in croce”.