Corbo: Manolas e Maksimovic sembrano due turisti per caso a Genova

Su Repubblica Napoli: “Un nuovo Koulibaly non s’inventa”. Non va meglio sulle corsie esterne, con Di Lorenzo che sulla destra non copre

Su Repubblica Napoli Antonio Corbo analizza la partita di ieri del Napoli contro il Genoa, in trasferta. L’unico a distinguersi, scrive, è Petagna. Ma in difesa i suoi compagni sbagliano tutto.

“Si distingue solo Petagna nel primo tempo, pienotto e caparbio, capace anche di girare di testa sulla traversa. Alle sue spalle tutto sembra vulnerabile. Manolas e Maksimovic, al centro di una difesa privata dal Covid del gigante che risolva quasi tutto e quasi sempre, sembrano due turisti per caso a Genova. Un nuovo Koulibaly non s’inventa. Non va meglio sulle corsie esterne, perché Di Lorenzo sulla destra non copre e non è perentorio nelle proposte. E non si collega con Politano, più concreto nella ripresa”.

Elmas non aiuta, Demme non riesce a costruire o lo fa con difficoltà. E su Zielinski:

“dopo la partita da superstar con Fiorentina e Cagliari non è più riemerso, come travolto da un successo non suo”.