Conte: “Chiedo scusa per il mio comportamento, noi siamo modelli”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato così della lite che l’ha coinvolto con il presidente della Juventus, Andrea Agnelli.

Prima di cominciare la conferenza, penso che sia giusto chiarire l’episodio accaduto a Torino. Anche perché ha avuto un risvolto mediatico importante. La verità l’hanno vista e sentita tutti. Noi siamo dei modelli educativi e siamo tenuti in qualsiasi circostanza a ricordare sempre questo. A me dispiace e mi scuso, ad una provocazione ho reagito nella maniera sbagliata. Avrei potuto applaudire o alzando il pollice, per far capire che ascoltavo quello che mi veniva detto, sarei stato sicuramente più positivo. Ne farò tesoro per la prossima volta. Non voglio che sia un’attenuante il fatto che io abbia risposto, perché mi sarei dovuto comportare in maniera diversa. Concentriamoci sul calcio giocato, penso che la gente voglia questo.