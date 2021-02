Bari sconfitto in casa dalla Viterbese: «Il punto più basso della gestione De Laurentiis»

A conferma di quanto scritto ieri, e in verità da circa un anno, e cioè che la crisi del Napoli è dovuta innanzitutto al declino di Aurelio De Laurentiis (senza ovviamente voler salvare il modesto Gattuso), arriva la crisi del Bari società cugina del Napoli: club di proprietà di De Laurentiis che lo ha affidato al figlio Luigi.

Ieri il Bari ha perso in casa contro la Viterbese 1-0. La Gazzetta del Mezzogiorno è durissima col Bari e con la gestione sia tecnica (Auteri) sia societaria. Il Bari è secondo in classifica a nove punti dalla Ternana.

Come accade spesso anche a Napoli nei momenti di difficoltà, il club pugliese è in silenzio stampa. Scrive la Gazzetta del Mezzogiorno:

E ancora:

Il tecnico Auteri, come sempre accade nel calcio, è destinato a trascorrere le prossime ore sulla graticola, così come sta accadendo a Napoli, società con la quale il Bari ha un filo fin troppo diretto. Perché è sempre più semplice presentare il conto degli errori a chi è in panchina. È la dura legge del pallone. Il feeling fra tecnico e ambiente, e forse squadra, non è mai effettivamente sbocciato. Ma c’è pure da chiedersi a quale livello di gradimento sia il feeling fra tifoseria e club.