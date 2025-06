Multiproprietà, Gravina contestato a Bari: “La tua gestione… la morte del pallone!”

Nella giornata odierna il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina è stato ospite dell’università Lum di Casamassima, nella città metropolitana di Bari. Una presenza che non è passata inosservata con la tifoseria organizzata del club biancorosso – gemellata fra l’altro con la quella della Salernitana che da un mese contesta l’operato di Figc e Lega B in merito ai play out – che ha fatto sentire la sua voce e contestato la presenza del numero uno del calcio italiano esponendo alcuni striscioni all’esterno dell’università che recitavano: “No alla multiproprietà! Gravina dimettiti!” e “La tua gestione… la morte del pallone!“.

Durante il suo intervento Gravina è stato anche interrogato proprio sul tema multiproprietà, molto sentito a Bari vista la proprietà De Laurentiis condivisa con il Napoli, ricordando di aver vietato durante il suo mandato questa pratica: «È evidente che nel momento in cui c’è una norma che lo vieta, e c’è un diritto acquisito rivendicato dal legittimo proprietario, bisogna trovare una soluzione intermedia. La soluzione intermedia è che c’è oggi finalmente un limite a quella multiproprietà. Questi sono i dati oggettivi. – prosegue Gravina come riporta Telebari – Oggi con una norma da me adottata, e dal Consiglio federale condivisa, la multiproprietà è vietata. Andando a toccare un interesse legittimo di chi aveva già acquisito un diritto è chiaro che si andava incontro a una serie di contenziosi. Oggi quel contenzioso non c’è».

Al termine, come si legge sull’ANSA, c’è stato un incontro fra una delegazione di tifosi e lo stesso Gravina, ma nessuno dei presenti ha voluto rilasciare altre dichiarazioni.