Bari in vendita? Il club smentisce incontro con Al Sabah, membro della famiglia reale del Kuwait

I De Laurentiis pensano alla cessione del Bari. Ieri le indiscrezioni, poi smentite dal club, su un incontro con un possibile acquirente, Malek Humoud Al Sabah, membro della famiglia reale del Kuwait. Oggi ne parla del Corriere del Mezzogiorno, edizione pugliese.

“Nessun incontro già fissato. Non ci sarebbero sostanziali novità nei dialoghi in corso tra Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, Malek Humoud Al Sabah, membro della famiglia reale del Kuwait che nelle scorse settimane aveva esplicitato al patron biancorosso l’interesse ad acquisire la società pugliese, o quanto meno a entrarne a far parte. A puntualizzare lo stato delle cose, dopo le notizie diffuse nelle ultime ore a riguardo di una «stretta» tra le parti a fine settembre, è la stessa società barese. Nessuna accelerazione alle porte, tanto meno uno scambio imminente di documenti, ma un dialogo costante e costruttivo che va avanti, senza l’ausilio di consulenti e intermediari. Non si esclude che Al Sabah possa essere a Bari a fine settembre, ma non per trattare direttamente l’acquisizione del club, bensì per interessi generalmente rivolti al business Puglia“.

Non è cambiato nulla: sconfitta alla prima di campionato contro la neopromossa Juve Stabia

L’edizione pugliese del Corriere del Mezzogiorno scrive della sconfitta del Bari alla prima di campionato in casa. Contro la Juve Stabia finisce 1-3. Difesa inguardabile, schema di gioco prevedibile e società (i De Laurentiis) che sul mercato latita.

Peggior inizio non poteva esserci. Alla prima di campionato il Bari crolla al cospetto di una Juve Stabia organizzata e solida, facendo evidenti passi indietro rispetto alle buone indicazioni fornite in queste settimane di preparazione. Male i primi 45 minuti, molto meglio il secondo tempo, ma complessivamente tanto lavoro da fare sia in campo che sul mercato per il club di De Laurentiis. Il 3-1 finale è uno schiaffo pesante. Il primo tempo è letteralmente da incubo. Davanti allo scenario d’eccezione dei quasi 21mila del San Nicola il Bari non riesce mai a impensierire Thiam, portiere della squadra ospite.

