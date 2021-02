Alvino: “Il Napoli non ha investito sul mercato per non dissipare il capitale”

Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a radio Kiss Kiss Napoli sul momento di crisi del Napoli

“Il grosso problema è che nel Napoli oggi manca la squadra. Mi sembrano undici calciatori che vanno in campo per conto loro, non vedo una comunione di intenti. Sarebbe a mio avviso sbagliato individuare un unico colpevole. Secondo me sbagliavamo quando dicevamo ‘il Napoli di Sarri’. Quella squadra andava bene perché l’allenatore, i calciatori e la società stavano facendo delle grandi cose. Allo stesso modo ora che le cose vanno male non possiamo dare la colpa solo a Gattuso oppure a determinati calciatori”