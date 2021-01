Tuttosport: cessione Llorente, al Napoli bonus di 500mila euro quando avrà segnato 5 gol

E’ nell’accordo tra i club per lo spagnolo. L’attaccante non farà rientro a Napoli dopo la partita contro il Verona, stasera

Domani Fernando Llorente partirà per Udine, cambierà maglia. Tuttosport scrive che dopo la partita di oggi a Verona, l’attaccante spagnolo non tornerà a Napoli con il resto della squadra, ma partirà direttamente per il Friuli. Il quotidiano sportivo aggiunge che nell’accordo tra Napoli e Udinese c’è un bonus speciale che garantirebbe ai partenopei 500mila euro appena Llorente avrà segnato 5 gol con la sua nuova squadra.

“È probabile che lo spagnolo non faccia rientro a Napoli con il resto del gruppo azzurro, ma resti a Verona dopo il match e da lì vada direttamente a Udine. Il Napoli cederà il cartellino di Llorente gratis all’Udinese, con un bonus di 500 mila euro al raggiungimento di 5 gol segnati. In questo modo l’attaccante spagnolo, 35 anni, avrà la possibilità di giocare con continuità, cosa che per tanti motivi non gli era possibile fare nel Napoli”.