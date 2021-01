“Troppi positivi”, salta anche Aston Villa-Everton

Ora il Villa deve recuperare tre partite, e mercoledì prossimo dovrebbe giocare col City in una sfida che è a sua volta un recupero

La Premier League ha ufficialmente rinviato il match di domenica prossima tra Aston Villa a causa del focolaio di Covid nella squadra di Dean Smith.

Il Villa sta continuando a combattere contro l’epidemia, e aveva già ottenuto il rinvio della gara contro il Tottenham di (non senza polemiche). Ora hanno tre partite da recuperare, e mercoledì prossimo dovrebbero sfidare il Manchester City, partita originariamente programmata per il fine settimana di apertura della stagione, ma a sua volta rinviata a causa del cammino del City nella Champions League della scorsa stagione.

La partita in casa contro il Newcastle, rinviata il 4 dicembre per i positivi tra i Magpies, è stata riprogrammata per il 23 gennaio. A causa del Covid l’Aston Villa nel terzo turno di FA Cup contro il Liverpool ha dovuto schierare sette giocatori dell’under 23 e quattro dell’under 18, perdendo 4-1.