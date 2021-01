Supercoppa Juventus-Napoli, Petagna e Maksimovic sono tra i convocati

L’attaccante è stato recuperato. Mancano solo Osimhen, Malcuit e Fabian Ruiz

Il Napoli recupera Petagna per la Supercoppa. Tra i convocati di Gattuso, ufficializzati dal club sui suoi canali social, c’è anche l’attaccante rimasto infortunato domenica, contro la Fiorentina. In lista c’è anche Maksimovic, che oggi si è allenato solo per una parte della seduta in gruppo. Mancano solo Osimhen, Malcuit e Fabian Ruiz.

I convocati:

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne, Llorente, Cioffi.