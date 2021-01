Siamo in tempo per raddrizzare la barca Osimhen, per evitare un Balotelli bis

Si circonda di cattivi consiglieri, di pessimi comunicatori. Ora la festa del compleanno e il Covid. Victor, non incendiare le speranze dei tifosi

Osimhen è in punizione. Chissà se ha capito di aver sbagliato. A me ricorda quella battuta che circola molto a Napoli. E racconta del ragazzino che appena sveglio si prende un pacchero dal padre. “Ma papà che ho fatto?”. E il padre: “Niente ancora, ma sicuramente prima di stasera farai qualcosa di sbagliato”.

Lui, Victor, è partito con il piede sbagliato. Siamo ancora in tempo per raddrizzare la barca. Viziatello, senza offesa un guappetiello nigeriano. Che si circonda di cattivi consiglieri, di pessimi comunicatori. Per esempio, appena ha avuto la spalla lussata, i suoi amici si sono sgolati a dire che in una settimana si sarebbe ripreso. E poi questa sua lunga permanenza all’estero. Qualcuno bofonchia che si è irritato per la rata dello stipendio che tardava a essere versata.

E adesso il Capodanno e la festa di compleanno come se il COVID non esistesse. Victor, non sei Nerone. Non incendiare le speranze di un popolo che voleva investire in te in affetto e speranza. Pensavamo di aver comprato un dio rischiamo di ritrovarci un Balotelli.